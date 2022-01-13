Найдовша зимова пауза в чемпіонаті Молдови – 91 день. Другою йде боснійська ліга, яка взимку переривається на 83 дні. У першу трійку з 81 днем також входить данська Суперліга.

Наступна в рейтингу українська Прем'єр-ліга. Наш чемпіонат у цьому сезоні перервався на 75 днів. Останні матчі осінньої частини в УПЛ зіграли 12 грудня, а весняна частина стартує 25 лютого.

Аналогічна пауза в РПЛ. Трішки менше відпочивають у Чорногорії та Вірменії. У топ-чемпіонатах пауза значно менша, або її взагалі немає.