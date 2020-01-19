УПЛ хоче скасувати плей-офф за єврокубки в поточному сезоні, – ТаТоТаке

Українська Прем'єр-ліга запланувала скасувати плей-офф за право виступати в єврокубках вже в сезоні 2019/20.

За інформацією шоу ТаТоТаке, головний тренер збірної України Андрій Шевченко хоче, щоб поточний сезон УПЛ закінчився якомога раніше. Причина – швидше розпочати підготовку національної команди до фінальної стадії Євро-2020.

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Шевченко через це звернувся до Української асоціації футболу, а УАФ, у свою чергу, зробила запит в Прем'єр-лігу. У підсумку клубам чемпіонату України надійшли листи від УПЛ з опитуванням щодо скасування плей-офф за місця в єврокубках. Але невідомо, кому саме належить така ідея.

Нагадаємо, після завершення другого етапу УПЛ (в якому команди гратимуть у верхній і нижній шістках) повинен пройти плей-офф за право зіграти в Лізі Європи. У першому одноматчевому раунді 5-е місце прийме 8-е, а 6-е зіграє з 7-м. Переможці першого раунду розіграють путівку в єврокубок на полі команди, яка посіла вище місце в турнірній таблиці. Якщо путівка в ЛЄ дістанеться переможцю Кубка України, то в плей-офф зіграють команди з 4-го по 7-е місця.

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