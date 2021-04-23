"Класична схема – 16 клубів, два кола, осінь-весна, 30 турів. Цей проект більш-менш прийнятний, всі клуби розглянули його і попередньо узгодили. Він ще потребує затвердження. Також ми чекаємо підтвердження від Комітету національних збірних, щоб він теж погодив цей проект.

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Після цього вже передамо проект до виконавчого комітету УАФ для остаточного затвердження календаря на наступний сезон. Були враховані обставини, які ми мали в цьому році. Це більше стосується зимового періоду, тобто скорочена кількість турів в зимовий період", – наводить слова Дикого Футбол News.

Зазначимо, що кількість клубів, які вилітять за підсумками наступного сезону, досі не узгоджена, а рішення буде ухвалене не раніше середини травня.

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