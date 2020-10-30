"Психологічний момент дуже важливий. Ми віддали багато емоцій і сил. Потрібно відновитися і переключитися на чемпіонат.

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Кожен повинен розуміти, що чемпіонат важливий так само, як і ЛЧ. Треба перемагати в кожному матчі. Не думаю, що хтось буде розслаблятися або недооцінювати суперника (Маріуполь – прим. Футбол 24). Це неправильно – у нас такого немає", – сказав Матвієнко в ефірі Shakhtar News.

Зауважимо, "гірники" зіграли внічию з Інтером (0:0) у Лізі чемпіонів та одноосібно очолили групу В після двох турів. Сьогодні, 30 жовтня, на Шахтар чекає поєдинок проти Маріуполя в УПЛ, початок о 19:00.

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