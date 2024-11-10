В турнірній таблиці УПЛ 2024/25 відбулись зміни після чергових матчів. Які команди покращили свої позиції в турнірній таблиці, а які втратили, дізнайтеся з матеріалу "Футбол 24".

Ігровий день розпочався з протистояння Вереса та Руха: рівняни сенсаційно перемогли львів'ян (2:0) і піднялися на восьме місце в таблиці, а їхній сьогоднішній суперник йде слідом.

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У другому матчі зустрілися Шахтар і Зоря – "гірники" здобули перемогу (3:1) і впевнено закріпилися на третьому місці (26 очок), оскільки Полісся поступилося Динамо (1:2) і залишилося четвертим (22 очки). А от кияни знову очолили турнірну таблицю УПЛ, маючи стільки ж балів (32), як і Олександрія, яка поступається лише за кількістю забитих м'ячів.

У зоні перехідних матчів перебувають Чорноморець і Лівий Берег, а Оболонь та Інгулець – у зоні вильоту.