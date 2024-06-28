Базовою датою початку сезону 2024/25 в УПЛ буде 3 серпня, а дата завершального туру – 24 травня, повідомляє офіційний сайт Прем'єр-ліги.

Динамо офіційно оголосило про трансфер колумбійського захисника

Так, Динамо стартує виїзним поєдинком з Олександрією, а Шахтар зіграє в гостях з Ворсклою. Відомо, коли у наступному сезоні зійдуться два гранди українського футболу – 26 жовтня (перше коло) та 26 квітня (друге коло). Повністю ознайомитися з календарем усіх матчів наступного сезону можна на сайті УПЛ за цим посиланням.

Слід зауважити, що розпочати новий сезон планували 10 серпня через участь олімпійської збірної України на Олімпіаді. Футбольний турнір на Олімпіаді триватиме з 24 липня по 10 серпня 2024 року.

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