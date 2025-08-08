Тер Штеген переніс операцію на спині і відмовився підписувати медичний висновок для комісії Ла Ліги. Схвалення цього висновку дозволило б клубу зареєструвати новачка на зарплату німця. Пізніше клуб вирішив тимчасово усунути воротаря з посади капітана першої команди.

"Останні кілька місяців були для мене особливо важкими, як у фізичному, так і в особистому плані. Після травми моїм головним пріоритетом завжди було якомога швидше повернутися на поле – виключно з бажання допомогти команді і займатися тим, що я люблю найбільше: змагатися.

В останні тижні про мене було сказано багато всього, часом абсолютно безпідставного. Тому я вважаю за необхідне шанобливо, але чітко викласти свою версію подій.

Рішення про операцію було ухвалено після консультації з медичними фахівцями і повністю схвалено клубом. Ми завжди прагнули до того, щоб моє здоров'я і довгострокова спортивна кар'єра були в пріоритеті. Ці цілі, звичайно ж, повністю збігаються з цілями Барселони, – щоб якомога швидше повернутися в стрій і продовжити боротьбу за титули.

Більш того, я публічно оголосив про мінімально необхідний мені термін відновлення, про який мені повідомили найавторитетніші фахівці, це завжди узгоджувалося з клубом. Я також хотів би уточнити – з огляду на деякі припущення – що всі підписання і продовження контрактів клубом були завершені до моєї операції. Тому я ні в якому разі не міг припустити, що моя неприємна ситуація з майбутньою новою операцією вплине на реєстрацію інших партнерів по команді, яких я глибоко поважаю і з якими з нетерпінням чекаю можливості ділити роздягальню ще багато сезонів. Будь-яке інше тлумачення здається мені несправедливим і неточним.

Протягом усієї своєї кар'єри я завжди намагався поводитися професійно, шанобливо і віддано по відношенню до клубів, які я представляв. Я глибоко прив'язаний до Барселони, цього міста і його жителів, які підтримували мене так багато років. Моя відданість цим кольорам залишається беззастережною.

Я розумію, що важкі часи можуть створювати напругу, але я впевнений, що за допомогою діалогу і відповідальності ми зможемо конструктивно вирішити цю ситуацію. Я повністю готовий співпрацювати з керівництвом клубу для вирішення цього питання і отримання необхідного дозволу.

Багато що може змінитися, але одне не зміниться ніколи: я люблю вас, кулес!" – написав голкіпер Барселони в Твіттері.

