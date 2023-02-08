Тривалий час 24-річний центрбек намагався голосно кричати на полі, але після цього у нього часто боліло горло й він хрипів. Через це він спробував знайти рішення.

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Як заявив Упамекано в інтерв'ю Sport Bild, він додатково працював з оперним співаком над своєю вокальною технікою, щоб можна було голосніше кричати під час матчу. Заняття дали результат, тож біль та хрипіння зникли.

Дайот цього сезону є основним захисником у команді Юліана Нагельсмана, за яку провів аж 27 поєдинків у всіх турнірах. Мюнхенці з 40 очками йдуть першими у Бундеслізі.

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