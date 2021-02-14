22-річний французький захисник стане гравцем Баварії влітку 2021 року, коли вступить у силу клаусула гравця, повідомляє офіційний сайт "ротен".

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З Дайотом було підписано контракт до 2026 року. За неофіційною інформацією, мюнхенцям такий трансфер обійдеться у понад 42 млн євро. Зауважимо, серед претендентів на Упамекано також називали Челсі, Ліверпуль, ПСЖ, Арсенал та інші гранди.

"Я радий, що Дайот зробив вибір на нашу користь. Але наша робота – показувати хороший футбол вже зараз. Те саме має робити він для Лейпцига. Так, я познайомився з ним", – прокоментував трансфер Ганс-Дітер Флік.

До слова, у нинішньому сезоні француз провів за РБ Лейпциг 26 матчів у всіх турнірах, відзначився голом та результативною передачею. Баварія наразі йде першою у Бундеслізі, на 4 пункти випереджаючи "биків".

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