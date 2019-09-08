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Уотфорд знайшов імениту заміну Грасії на посаді головного тренера – фахівець вже працював із клубом

06:00 33 Читать на русском
Уотфорд знайшов імениту заміну Грасії на посаді головного тренера – фахівець вже працював із клубом
Кіке Санчес Флорес / Reuters

Англійський Уотфорд призначив новим головним тренером команди Кіке Санчеса Флореса.

Кіке Санчес Флорес призначений новим головним тренером Уотфорда, повідомляє твіттер клубу.

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Зазначимо, що іспанський фахівець вже тренував "шершнів" у сезоні 2015/16. Останнім місцем його роботи став китайський Шанхай Шеньхуа.

Нагадаємо, Уотфорд звільнив Хаві Грасію з посади головного наставника клубу через провальні результати команди. "Шершні" посідають останнє місце у турнірній таблиці, маючи в активі 1 очко.

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Теги
Англія Кіке Санчес Флорес Кіке Санчес Флорес Уотфорд Уотфорд Хав'єр Грасія Хав'єр Грасія
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