Уотфорд знайшов імениту заміну Грасії на посаді головного тренера – фахівець вже працював із клубом

Англійський Уотфорд призначив новим головним тренером команди Кіке Санчеса Флореса.

Кіке Санчес Флорес призначений новим головним тренером Уотфорда, повідомляє твіттер клубу.

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Зазначимо, що іспанський фахівець вже тренував "шершнів" у сезоні 2015/16. Останнім місцем його роботи став китайський Шанхай Шеньхуа.

Нагадаємо, Уотфорд звільнив Хаві Грасію з посади головного наставника клубу через провальні результати команди. "Шершні" посідають останнє місце у турнірній таблиці, маючи в активі 1 очко.

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