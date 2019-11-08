Уотфорд здобув впевнену перемогу над Норвічем і покинув останню позицію АПЛ

Гол та асист Жерара Деулофеу допоміг Уотфорду здобути виїзну перемогу над Норвічем в битві аутсайдерів АПЛ.

Уотфорд розпочав з місця в кар'єр, вирвавшись уперед вже на 77-й секунді матчу. Все почалося з відбирання Деулофеу на правому фланзі, після якого Жерар втік від Буендії, змістився до штрафного, хитнув Трибулля й пробив у лівий нижній кут – 0:1. Норвіч на деякий час випав з гри, однак на 22-й хвилині ледь не відігрався після виходу Ернандеса віч-на-віч. Нападник не зміг переграти голкіпера "оленів" – те ж саме стосується і Пуккі, який у компенсований до першого тайму час двічі пробивав з близької дистанції.

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За марнотратство "канарки" були покарані за сім хвилин по перерві: Деулофеу увірвався на лівий край штрафного й виконав передачу на лінію воротарського, а Грей у дотик переправив м'яч у сітку – 0:2. Щоправда, в середині другого тайму Уотфорд залишився у меншості через другу жовту картку Кабаселе, а на 71-й Норвіч ледь не скоротив відставання дальнім пострілом Макліна – його з-під поперечки витягнув голкіпер Фостер. Поступового гостям вдалося заспокоїти гру, а господарі до самого фінального свистка голами так і не порадували. 0:2 – Уотфорд святкує перемогу.

Таким чином, "олені", набравши 8 очок, піднялися з останньої позиції турнірної таблиці АПЛ на вісімнадцяту. Норвіч, маючи наодин заліковий бал менше, її замикає.

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