Уотфорд запропонував 60 млн євро за Гедеша

Англійський Уотфорд готовий викласти чималу суму за 21-річного нападника ПСЖ Гонсалу Гедеша.

Уотфорд сподівається придбати нападника в останній день трансферного вікна.

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Клуб запропонував ПСЖ 60 млн євро за Гонсалу Гедеша, повідомляє портал getfootballfrance.

Втім, 21-річний португалець прагне перейти лише у Валенсію та не хоче розглядати інших пропозицій.

Гедеш провів у оренді у Валенсії минулий сезон, взяв участь в 33 матчах Прімери та забив 5 голів.