Уотфорд відсторонив трьох зірок через несанкціоновану вечірку

Уотфорд не взяв одразу трьох лідерів на матч 32-го туру АПЛ проти Саутегмптона – причиною став день народження одного з них.

Андре Грей, Натаніел Чалоба і Домінгос Квіна були виключені Найджелом Пірсом зі складу, щоб забезпечити здоров'я і безпеку всіх гравців, персоналу та офіційних осіб в сьогоднішньому матчі, інформує офіційний твіттер клубу.

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Раніше англійські ЗМІ повідомляли, що Андре Грей влаштував вечірку на честь свого дня народження попри обмеження міністерства здоров'я. На святкуванні, окрім трьох гравців Уотфорда, були присутньо близько 20 людей замість рекомендованих 6.

До слова, Уотфорд має 28 очок та перебуває на 16 місці – неподалеку від зони вильоту.

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