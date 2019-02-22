Уотфорд розгромив Кардіфф, Вест Хем у вольовому стилі обіграв Фулхем

В рамках 27 туру АПЛ Уотфорд розбив Кардіфф завдяки хет-трику Деулофеу, Вест Хем здобув вольову перемогу над Фулхемом.

Чемпіонат Англії 2018/19, 27 тур

Вест Хем – Фулхем – 3:1

Голи: Чічаріто, 29, Діоп, 40, Антоніо, 90+1 – Бабель, 3

Кардіфф – Уотфорд – 1:5

Голи: Бамба, 81 – Деулофеу, 18, 61, 63, Діні, 73, 90+1

Вест Хем був змушений відіграватись по ходу зустрічі, адже вже на 3 хвилині Бабель вивів Фулхем вперед. Однак ще до перерви Чічаріто та Діоп перевернули гру, а в другому таймі Антоніо поставив крапку в матчі.

Завдяки цій перемозі Вест Хем набрав 36 пунктів і піднявся на 9 місце, Фулхем з 17 очками залишився в зоні вильоту.

Уотфорд на виїзді розніс Кардіфф. Головними героями зустрічі стали Деулофеу та Діні. Іспанець оформив хет-трик, а Трой записав дубль на свій рахунок. Бамба забив гол престижу, проте на більше в Кардіффа забракло сил.

Ця перемога підняла Уотфорд на 7 місце з 40 очками в активі, Кардіфф з 25 пунктами залишається дуже близько до зони вильоту.