Уотфорд розгромив Борнмут і покинув зону вильоту з АПЛ

Голи Абдулая Дукуре, Троя Діні та Роберто Перрейри у матчі 22-го туру АПЛ проти Борнмута дозволили Уотфорду святкувати виїзну перемогу.

Уотфорд у виїзному матчі проти Борнмута міг не тільки обійти "вишневих" у турнірній таблиці, а й покинути зону вильоту з АПЛ. Саме тому перший тайм зустрічі пройшов у доволі нервовому руслі без великої кількості моментів, хоча гості виглядали на дещицю гостріше. Вже перед самим свистком на перерву вони таки відкрили рахунок зусиллями Дукуре, який прийняв прострільну передачу від Сарра й пробив по воротах метрів з восьми – 0:1!

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В другому таймі Уотфорд став ще більш наполегливим у своїх атаках. На 65-й хвилині це вилилось у другий гол у ворота Борнмута: Сарр увійшов на правий край штрафного, прибрав захисника та викотив передачу на ближню стійку – Дукуре як слід пробити не зміг, але тут же на добиванні вдало зіграв Діні. Після цього удару "вишневі" вже не змогли прийти до тями, а у компенсований час Уотфорд ще й провів третій м'яч, вискочивши у контратаку, яку точним пострілом завершив Перрейра – 0:3.

Таким чином, Уотфорд набрав 22 очки, піднявшись на сімнадцяту позицію в турнірній таблиці АПЛ. Борнмут, маючи в активі лише 20 залікових балів, опустився на дев'ятнадцяту сходинку.

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