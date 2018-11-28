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Уотфорд продовжив контракт з головним тренером Грасією

19:40 22 Читать на русском
Уотфорд продовжив контракт з головним тренером Грасією
Хав'єр Грасія (по центру) / Фото ФК Уотфорд

Уотфорд повністю довіряє нинішньому наставнику команди Хав'єру Грасії.

Керівництво Уотфорда запропонувало іспанському фахівцю Хав'єру Грасії новий контракт, який наставник не вагаючись підписав, повідомляє офіційний сайт клубу.

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Нова угода про співпрацю клубу з 48-річним тренером розрахована до 2023 року. В контракті прописана можливість продовження дії угоди ще на три сезони.

Нагадаємо, Грасія прийняв команду в січні 2017-го.

В поточному сезоні АПЛ після 13-ти турів Уотфорд посідає 9-ту сходинку, маючи в активі 20 очок.

Теги
Англія Уотфорд Уотфорд Відеоновини Хав'єр Грасія Хав'єр Грасія
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