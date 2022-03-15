Уотфорд продає клубні товари в синьо-жовтих кольорах, щоб зібрати кошти на допомогу Україні
17:10 - Читать на русском
Англійський клуб хоче долучитися до боротьби з російською чумою та фінансово допомогти Україні.
Уотфорд додав нові товари у клубний магазин. Це кружки та брелки у синьо-жовтих кольорах. Акція у підтримку України.
Всі зароблені кошти від продажу товарів Уотфорд передасть у Червоний Хрест для задоволення гуманітарних потреб українців у війні з росіянами, а також підтримки біженців у сусідніх країнах.
Уотфорд бореться за виживання в АПЛ. Команді не вистачає одного очка, щоб піднятися з зони вильоту.
Росія напала на Україну: Дзюба боягузливо відрікся від українських родичів, Суркіс відповів фанатам Динамо (LIVE)
Коментарі
0
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter