Англійський клуб хоче долучитися до боротьби з російською чумою та фінансово допомогти Україні.

Уотфорд додав нові товари у клубний магазин. Це кружки та брелки у синьо-жовтих кольорах. Акція у підтримку України.

Всі зароблені кошти від продажу товарів Уотфорд передасть у Червоний Хрест для задоволення гуманітарних потреб українців у війні з росіянами, а також підтримки біженців у сусідніх країнах.

Уотфорд бореться за виживання в АПЛ. Команді не вистачає одного очка, щоб піднятися з зони вильоту.

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