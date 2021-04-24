В Уотфорді сьогодні можуть забути про карантин, адже їхня команда знову гратиме в еліті.

Уотфорд здолав Міллуолл (1:0) в рамках 44 туру Чемпіоншипу та гарантував собі путівку в АПЛ.

Норвіч офіційно оформив повернення в АПЛ – "канарки" можуть не виходити на поле завдяки подарункам двох суперників

"Шершні" закріпились на другій сходинці, відірвавшись від найближчого переслідувача на 10 очок. Нагадаємо, раніше місце у найвищому англійському дивізіоні гарантував собі Норвіч. Нагадаємо, Уотфорд лише у минулому сезоні покинув АПЛ.

Ще 4 команди Чемпіоншипу розіграють між собою у плей-офф останній квиток до 20-ки елітних клубів.

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