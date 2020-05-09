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Уотфорд пішов в опозицію до АПЛ через плани відновити сезон – ще 5 клубів готові приєднатися

14:27 253 Читать на русском
Уотфорд пішов в опозицію до АПЛ через плани відновити сезон – ще 5 клубів готові приєднатися
Трой Діні / Reuters

Уотфорд не згоден із проектом відновлення перерваного пандемією коронавірусу сезону в англійській Прем'єр-лізі.

"Шершні" не хочуть догравати сезон на нейтральних полях, повідомляє Mirror.

АПЛ побоюється бунту гравців через відновлення сезону, – Mirror

"Я розумію, що матчі відбуватимуться без глядачів, але грати на нейтральних полях не хочемо, адже наш стадіон дає нам перевагу. Наразі з нами згодні як мінімум п'ять клубів", – заявив виконавчий директор Уотфорда Скотт Даксберрі.

Нещодавно представники клубів АПЛ домовилися про відновлення сезону, якщо це дозволить уряд. Матчі планують провести на 8-10 нейтальних стадіонах без глядачів. Фінальне голосування за цей план призначене на понеділок, 11 травня.

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Теги
коронавірус Англія Уотфорд Уотфорд АПЛ
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