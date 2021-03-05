Досвідчений хавбек уклав контракт із "шершнями", повідомляє офіційний сайт клубу.

Манчестер Юнайтед планує використати Лінгарда, щоб забрати у Вест Хема лідера

Санчес поставив підпис під угодою на півроку. Уотфорду колумбієць дістався безкоштовно, оскільки перебував у статусі вільного агента. Ветеран був без клубу з літа 2020-го, коли покинув Вест Хем. Також він має досвід виступів за Еспаньйол, Фіорентину, Астон Віллу, Ельче, Валансьєн і Рівер Плейт Монтевідео.

До слова, Уотфорд за 12 турів до кінця сезону посідає 3-тє місце в Чемпіоншипі. В активі "шершнів" 63 очки, а другому Брентфорду вони поступаються лише за додатковими показниками.

Динамо з вердиктом для Луческу, гравці збірної України в епіцентрі топ-угод: найкраще про трансфери зими 2021