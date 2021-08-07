Словацький хавбек перебрався до "шершнів", повідомляє офіційний сайт клубу.

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Куцка орендований Уотфордом на один сезон. Парма віддала ветерана в оренду, оскільки кампанію 2021/22 проведе в Серії B. На Апеннінах Куцка виступав із 2011-го, коли змінив празьку Спарту на Дженоа. Пізніше він відіграв два сезони в Мілані та оформив півторарічний вояж до Трабзонспора.

У сезоні 2020/21 Юрай Куцка провів 28 матчів у Серії А, в яких забив 7 м'ячів і віддав 2 результативні передачі. На Євро-2020 у його активі 3 поєдинки.

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