Уотфорд підписав ветерана АПЛ із Тоттенхема
17:17 - Читать на русском
Англійський Уотфорд на старті чемпіонату підсилився ветераном Прем'єр-ліги. Із Тоттенхема перейшов півзахисник Мусса Сіссоко.
Срібний призер Євро-2016 перебрався до "шершнів", повідомляє офіційний сайт клубу.
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Сіссоко підписав із Уотфордом 2-річний контракт. На Вікарідж Роуд він виступатиме під 19-м номером. Тоттенхем отримав за Сіссоко орієнтовно 3,5 млн євро. У складі "шпор" універсал провів 5 сезонів, а перед тим 3,5 роки захищав кольори Ньюкасла.
До слова, в сезоні 2020/21 Мусса Сіссоко зіграв 42 матчі в усіх турнірах, у яких забив 1 м'яч і оформив 1 асист.
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