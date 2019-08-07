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Уотфорд підписав Велбека

19:01 240 Читать на русском
Уотфорд підписав Велбека
Денні Велбек / Фото ФК Уотфорд

Англійський форвард Денні Велбек відтепер захищатиме кольори Уотфорда.

Уотфорд підсилив атакувальну лінію Денні Велбеком, повідомляє офіційний сайт клубу.

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Контракт 28-річного нападника з новим клубом розрахований до літа 2022 року. "Шершні" підписали гравця на правах вільного агента.

Останнім місцем роботи Денні був лондонський Арсенал, за який він виступав з 2014 року.

В минулому сезоні АПЛ Велбек провів лише 8 матчів, в яких відзначився голом та асистом.

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