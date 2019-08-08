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Уотфорд підписав Ісмаїлу Сарра – рекордний трансфер в історії клубу

17:52 520 Читать на русском
Уотфорд підписав Ісмаїлу Сарра – рекордний трансфер в історії клубу
Ісмаїла Сарр / ФК Уотфорд

Вінгер Ренна Ісмаїла Сарр продовжить кар'єру в АПЛ. Сенегалець став рекордним придбанням в історії Уотфорда.

Уотфорд оголосив про перехід Ісмаїли Сарра з Ренна. 21-річний сенегалець став рекордним трансфером в історії клубу та гратиме під 23-м номером, інформує офіційний сайт "шершнів".

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Сума угоди не розголошується (неофіційно – 30 млн євро), проте відомий термін угоди – Ісмаїла Сарр підписав 5-річний контракт.

За 2 роки у складі Ренна Сарр провів 77 матчів, у яких забив 18 голів. Виступав за збірну Сенегалу на ЧС-2018 та КАН-2019, де дійшов до фіналу турніру. Також грав проти Динамо в Лізі Європи 2018/19.

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Англія Трансфери Чемпіонату Англії Трансфери Ренн Ренн Уотфорд Уотфорд Ісмаїла Сарр Ісмаїла Сарр
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