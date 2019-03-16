Уотфорд переграв Крістал Пелас: 1/4 фіналу Кубка Англії

Відбувся перший чвертьфінальний поєдинок Кубка Англії між Уотфордом та Крістал Пелас.

1/4 фіналу Кубка Англії

Уотфорд – Крістал Пелас – 2:1

Голи: Капу, 27, Грей, 80 – Батшуаї, 62

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Уотфорд на правах господарів одразу кинувся пресингувати суперника і вже на 24-й хвилині це принесло свої плоди у вигляду гола. Після початку другого тайму ініціатива перейшла до рук гостей, і Міши Батшуаї реалізував її у забитий гол. Поєдинок впевнено рухався до закономірної нічиєї, але взірцева комбінація Уотфорда на 80-й хвилині принесла господарям перемогу.