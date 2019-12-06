Уотфорд оголосив ім’я нового тренера

Футбольний клуб Уотфорд знову у повному бойовому складі.

Футбольний клуб Уотфорд призначив новим головним тренером команди Найджела Пірсона, повідомляє офіційний сайт клубу. 56-річний фахівець підписав угоду до кінця сезону. Цікаво, що Пірсон став вже третім наставником Уотфорда у цьому сезоні – 1 грудня було звільнено Кіке Санчеса Флореса, який свого часу змінив на посаді головного тренера клубу Хав’єра Грасію. Останнім клубом Пірсона у Прем’єр-лізі був Лестер, який він покинув у травні 2015 року.

Уотфорд офіційно звільнив Флореса

До слова, тренерську діяльність Пірсон розпочав у 1998 р. у клубі Карлайл Юнайтед. Потім кілька років пропрацював виконуючим обов’язки головного тренера у Вест Бромвічі, Ньюкаслі та молодіжній збірній Англії. До самостійної роботи повернувся у 2008 році у Саутгемптоні і з того часу встиг потренувати Халл Сіті, Дербі Каунті та двічі Лестер. Останнім клубом фахівця була команда першого дивізіону Бельгії Левен.

Уотфорд у чемпіонаті Англії після 15 турів посідає останню сходинку, набравши вісім очок.

Зінченко у дербі Манчестера, свято для Мессі, Баварія проти несподіваного лідера – топ-матчі євровікенду