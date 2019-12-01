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Уотфорд офіційно звільнив Флореса

15:05 222 Читать на русском
Уотфорд офіційно звільнив Флореса
Кіке Санчес Флорес / Фото ClubCall

Іспанський фахівець Кіке Санчес Флорес знову залишився без роботи.

Уотфорд вирішив припинити співпрацю з Кіке Санчес Флоресом, повідомляє офіційний сайт клубу.

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Причиною такого рішення стали провальні результати команди на старті сезону 2019/20. Клуб подякував за роботу Флоресу, який очолив Уотфорд у вересні.

Ім'я наступника іспанського фахівця буде оголошено найближчим часом. За інформацією ЗМІ, основним претендентом на цю посаду є екс-тренер Брайтона Кріс Г'ютон.

Після 14-ти турів АПЛ Уотфорд перебуває на останній сходинці, маючи в активі лише 8 очок.

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Теги
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