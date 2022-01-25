Уотфорд офіційно призначив Ходжсона головним тренером
Досвідчений англієць Рой Ходжсон очолив Уотфорд замість звільненого Клаудіо Раньєрі.
Колишній наставник Ліверпуля, Інтера, збірної Англії та низки інших команд підписав контракт до кінця поточного сезону з можливістю продовження співпраці, повідомляє офіційний сайт Уотфорда.
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Вже 5 лютого в матчі проти Бернлі 74-річний Ходжсон увійде в історію Прем'єр-ліги як найстаріший тренер елітного дивізіону Англії. Кожен наступний поєдинок буде лише покращувати рекорд. Асистентом Роя Ходжсона став Рей Л'юінгтон, який вже мав досвід роботи з Уотфордом (2002-2005).
Після останніх невдач команда скотилася в зону вильоту – передостаннє місце і 14 очок у 20-ти матчах. Востаннє Уотфорд перемагав ще у листопаді – 4:1 у поєдинку з Манчестер Юнайтед.
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