Колишній наставник Ліверпуля, Інтера, збірної Англії та низки інших команд підписав контракт до кінця поточного сезону з можливістю продовження співпраці, повідомляє офіційний сайт Уотфорда.

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Вже 5 лютого в матчі проти Бернлі 74-річний Ходжсон увійде в історію Прем'єр-ліги як найстаріший тренер елітного дивізіону Англії. Кожен наступний поєдинок буде лише покращувати рекорд. Асистентом Роя Ходжсона став Рей Л'юінгтон, який вже мав досвід роботи з Уотфордом (2002-2005).

Після останніх невдач команда скотилася в зону вильоту – передостаннє місце і 14 очок у 20-ти матчах. Востаннє Уотфорд перемагав ще у листопаді – 4:1 у поєдинку з Манчестер Юнайтед.

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