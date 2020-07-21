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Уотфорд – Манчестер Сіті: Зінченко у заявці на матч АПЛ – онлайн-відеотрансляція

19:06 - Читать на русском
Уотфорд – Манчестер Сіті: Зінченко у заявці на матч АПЛ – онлайн-відеотрансляція
Уотфорд – Манчестер Сіті: стартові склади та відеотрансляція матчу АПЛ

Уотфорд в рамках 37-го туру чемпіонату Англії приймає Манчестер Сіті. Стартові склади та посилання на онлайн-трансляцію поєдинку – в цій новині на "Футбол 24".

 

Матч 37-го туру АПЛ Уотфорд – Манчестер Сіті розпочнеться о 20:00 за київським часом. Відеотрансляція поєдинку доступна в цій новині та на "Setanta Sport", також "Футбол 24" проведе текстову онлайн-трансляцію.

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Стартові склади

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Теги
Англія Манчестер Сіті Манчестер Сіті Уотфорд Уотфорд Олександр Олександр Зінченко Уотфорд - Манчестер Сіті
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