Уотфорд приймав Манчестер Сіті в рамках 15-го туру АПЛ. Дивіться відео голів та огляд матчуц на Футбол 24.

Манчестер Сіті на правах фаворита зустрічі захопив ініціативу у зустрічі і на класі здолав Уотфорд.

Ман Сіті здолав Уотфорд і очолив АПЛ, Ліверпуль на останній хвилині дотиснув Вулверхемптон, Ньюкасл вперше переміг

Рахунок у матчі відкрив Стерлінг, а далі два диво-голи створив Бернарду Сілва. Спочатку португалець пошив всю оборону господарів у дурні і сам завершив сольний прохід, а під час другого гола Бернарду красивим обвідним ударом поцілив у дальню дев'ятку.

Ман Сіті повернув собі лідерство, випереджаючи Ліверпуль на один бал, Уотфорд – 17-й.

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