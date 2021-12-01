У Англії вкотре продемонстрували велику увагу до безпеки вболівальників.

Поєдинок 14-го туру АПЛ між Уотфордом та Челсі перерваний на 14-й хвилині.

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На трибунах Вікарідж Роуд стало зле одному з вболівальників. Захисник Челсі Маркос Алонсо почав сигналізувати про проблему, і арбітр негайно дав свисток. Бригада медиків оперативно дісталася до місця подій і надає допомогу людині, у якої підозра на серцевий напад.

Нагадаємо, схожа історія трапилася 17 жовтня цього року. Поєдинок Ньюкасл – Тоттенхем переривали, щоб врятувати життя вболівальника. Тоді все завершилося благополучно.

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