Уорнок назвав топ-5 найкращих тренерів в історії АПЛ

Колишній тренер низки англійських клубів Ніл Уорнок поділився думками щодо колег по тренерському цеху.

"Я б поставив Арсена Венгера на перше місце: він змінив погляд на футбол, привніс багато того, чого не було раніше. Він ввів у штат дієтологів, фітнес-тренерів, використовував відеотехнології – він змінив АПЛ.

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Другий – Пеп Гвардіола. Я ніколи не бачив такого командного руху. У нього грає Давід Сілва – найкращий гравець, якого я бачив в АПЛ. Пеп в команді всього кілька років, але його вплив просто неймовірний. Так що ставлю його другим.

Клоппа ставлю на третє місце. Він, зрозуміло, стане ще кращим. З огляду на все те, що він зробив у клубі і в молодіжній академії, з огляду на те, що він буде тут працювати ще років десять, – він зараз третій, але легко може піднятися на перше місце через кілька років.

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На четверту сходинку я, мабуть, поставлю сера Алекса Фергюсона. Віддам йому невелику перевагу перед Жозе Моурінью, тому що сер Алекс працював довше. Мені здається, що він працював в епоху, коли головне значення мало управління кадрами, і Фергюсон був, мабуть, найкращим у цьому.

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Жозе близький до нього, і мені подобається в ньому те, як він працює з пресою в найскладніші моменти. Я поставлю його на п'яту сходинку", – сказав 71-річний Уорнок в інтерв’ю виданню Talksport.

Нагадаємо, Уорнок до недавнього часу очолював Кардіфф. Окрім валлійської команди він тренував Бертон Альбіон, Скарборо, Ноттс Каунті, Торкі Юнайтед, Хаддерсфілд, Шеффілд Юнайтед, Крістал Пелас, Квінз Парк Рейнджерс, Лідс та інші менш відомі команди.

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