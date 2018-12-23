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Уорнок: Манчестер Юнайтед забив дурні голи

22 грудня 23:33 155 Читать на русском
Уорнок: Манчестер Юнайтед забив дурні голи
Ніл Уорнок / Фото: Sky Sports

Наставник Кардіффа Ніл Уорнок прокоментував розгромну поразку своєї команди у матчі з Манчестер Юнайтед.

"Перший пропущений гол – рівень аматорської ліги. Ми добре почали матч. Але поки ви це зрозуміли, рахунок вже був 0:2. Я подумав, що ми можемо відігратися, але перед перервою ми пропустили ще один дурний гол.

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У перерві я все ще думав, що у нас є шанс. Я думав: якщо ми заб'ємо наступний гол в матчі, можливо, ми чогось досягнемо. Це дуже розчаровує.

Якби перед стартом сезону ви сказали мені, що ми будемо йти поза зоною вильоту до Різдва, я б відірвав вам руку. Нас чекає два великих матчі – з Крістал Пелас і Лестером. Ми знаємо, що нам потрібно краще грати в гостях.

Я не розчарований зусиллями гравців, просто іноді вони були спрямовані не туди", – цитує Уорнока ВВС.

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Кардіфф - Манчестер Юнайтед: Субота 22 грудня 2018

Кардіфф
Матч завершено
1 : 5
Манчестер Юнайтед
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Кардіфф - Манчестер Юнайтед Англія Кардіфф Кардіфф
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