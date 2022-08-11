Зоря розгромно поступилась Універсітаті у матчі-відповіді 3 раунду кваліфікації ЛК. Дивіться відео голів та огляд найцікавіших моментів на Футбол 24.

Перший поєдинок завершився мінімальною перемогою підопічних Патріка ван Леувена, тож нічого не віщувало біди. Але луганці провалили старт обох таймів та й загалом виглядали мляво.

Зоря вилетіла з єврокубків, зазнавши розгромної поразки від Універсітаті

Вперше Зоря виймала м'яч з воріт на 5-й хвилині, коли Сілва легко виграв боротьбу під час подачі з кутового. Далі українці пропустили одразу по перерві: Байарам та Банку скористались помилками у захисті.

0:3 – Зоря стала другою українською командою після Ворскли, яка вилетіла з єврокубків.