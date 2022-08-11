Універсітатя Крайова – Зоря: стартові склади та онлайн-трансляція матчу-відповіді 3-го кваліфай-раунду Ліги конференцій
Зоря в рамках матчу-відповіді 3-го раунду кваліфікації Ліги конференцій зіграє проти Універсітаті Крайови. Стартові склади та посилання на онлайн-трансляцію – в цій новині на "Футбол 24".
Матч-відповідь 3-го раунду кваліфікації Ліги конференцій УЄФА між Універсітатею Крайовою та Зорею розпочнеться о 20:30 за київським часом. Трансляція доступна на каналі Setanta Sports у сервісі MEGOGO. Також матч із 15-хвилинною затримкою транслює телеканал "2+2".
Універсітатя Крайова – Зоря: анонс матчу-відповіді 3-го раунду кваліфікації Ліги конференцій
Стартові склади
Універсітатя Крайова: Лазар – Скречу, Папп, Рауль Сілва, Банку – Крецу, Матей – Ханка, Баярам, Іван – Коліч
Запасні: Русу, Попеску, Ветежелу, Ністор, Кимпану, Рівалдіньйо, Вледою, Марковіч, Капецине, Рогульїч, Мартіч, Віне
Зоря: Мацапура – Данченко, Батагов, Імереков, Вантух – Назарина, Чурко – Крістіан, Булеца, Кабаєв – Нагнойний
Запасні: Сапутін, Жилкін, Бражко, Алібеков, Мишньов, Хлань, Безбородько, Сміян, Снурніцин, Алефіренко
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