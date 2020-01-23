"Універсалізм в Манчестер Сіті зіграв із Зінченком злий жарт", – Федорчук назвав причини спаду українця

Відомий український тренер Олег Федорчук прокоментував виступи Олександра Зінченка в складі Манчестер Сіті в поточному сезоні.

"На те, що Зінченко випав з основного складу вплинула травма. Однак, не тільки вона. Сашко став заручником своєї універсальності. Гвардіола в певний момент попросив його пограти на лівому фланзі захисту – нерідний позиції. Зінченко погодився і закрив проблемну ділянку.

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Але, як тільки на цю позицію повернувся вузькопрофільний, але класний захисник, тренер відразу віддав йому перевагу перед Зінченком. Ризикувати в команді, яка ставить перед собою такі серйозні завдання, ніхто не стане. Все, Олександр в обороні вже не потрібен, а в півзахисті там – величезна конкуренція. Універсалізм в Манчестер Сіті зіграв із Зінченком злий жарт.

Однак, хочу всіх заспокоїти. Для Олександра Зінченка те, чого він досяг під керівництвом Гвардіоли, вже велике досягнення. Що стосується розмов про спад в грі Зінченко через дівчину, то, скажу вам точно, що спад в такій ситуації неминучий. Після одруження, або початку спільного життя з дівчиною, як мінімум рік кар'єри футболіста пропадає. Тренери не люблять цей момент в житті гравців. Але потім одружені навпаки більш стабільні, ніж холостяки", – поділився Федорчук в коментарі Footboom.

До слова, Зінченко провів у складі Манчестер Сіті 15 матчів в усіх змаганнях, відзначившись забитим м'ячем у матчі Кубка Англії.

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