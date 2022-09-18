У неділю 7-й тур чемпіонату Німеччини завершували три матчі. Звіт про них читайте на "Футбол 24".

Німеччина, Бундесліга, 7-й тур

Уніон – Вольфсбург – 2:0

Голи: Сібачо, 55, Беккер, 77

Бохум – Кельн – початок матчу о 18:30

Хоффенхайм – Фрайбург – початок матчу о 20:30

Баварія сенсаційно поступилась Аугсбургу та опустилась на 4 сходинку, Борусія Д здолала Шальке і очолила Бундеслігу

У першому матчі дня Уніон приймав Вольфсбург. У першому таймі гострішими були берлінці, але до перерви глядачі голів так і не побачили. Після відпочинку Сібачо зробив вагомий внесок у майбутню перемогу, головою замкнувши навіс від Беккера. В середині другої сорокап'ятихвилинки вже автор асисту записав до свого доробку взяття воріт. VAR довго вивчав епізод, однак залишив першопочаткове рішення арбітра в силі.

Перемога принесла Уніону 17 очок і дозволила одноосібно очолити турнірну таблицю Бундесліги – відрив від Борусії Д і Фрайбурга становить два і чотири очки відповідно, Баварія позаду на 5 пунктів.

ТУРНІРНА ТАБЛИЦЯ ЧЕМПІОНАТУ НІМЕЧЧИНИ