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Уніон здобув перемогу над Айнтрахтом у матчі з двома автоголами

24 лютого 23:25 31 Читать на русском
Уніон здобув перемогу над Айнтрахтом у матчі з двома автоголами
Айнтрахт – Уніон Берлін – 1:2

Айнтрахт у завершальному матчі 23-го туру чемпіонату Німеччини зазнав домашньої поразки від Уніона.

79’ Флоріан Хюбнер
 
Себастьян Андерссон 49’
Еван Н'Діка 67’
49’ Себастьян Андерссон
67’ Еван Н'Діка
79’ Флоріан Хюбнер

Перший тайм поєдинку між Айнтрахтом та Уніоном за рівнем цікавості наближався до гостросюжетного двобою Олімпіка зі Львовом, хоча швидкості були трішки вищими. По суті, команди провели всього по одному напівмоменту – Чендлер пробивав з краю штрафного в руки голкіперу, а Фрідріх замикав подачу з кутового повз ближній кут. Найбільший інтерес в цей період викликав лише протест франкфуртських ультрас проти матчів у понеділок.

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У другому таймі господарі влаштували парад помилок, подарувавши Уніону два голи. Зокрема, на 49-й хвилині Трапп вийшов з воріт і зупинився на півшляху – те ж зробила і два захисники перед ним, але не зробив Ленц, який вискочив з-за спин і викотив передачу на порожні ворота Андерсону. На 67-й же Кевін вибив простріл з лівого флангу в ногу Н'Діка, спровокувавши автогол – 0:2! Одразу за цим моментом Пасієнсія міг скоротити відставання в рахунку, однак Гонсалу не зміг переграти голкіпера під час виходу сам на сам.

Айнтрахт, однак, не здавався, забивши на 79-й хвилині зусиллями Андре Сілви та Пасієнсії. Перший вже лежачи проштовхнув передачу на Гонсало, а той з гострого кута пробив п'яткою – м'яч рикошетом від ноги захисника гостей Хюбнера влетів у ворота. Втім, відігратися "орлам" не судилося, а Уніон ще й добити суперника міг. Від третього голу господарів врятував Трапп, потягнувши дальні удари Прьомеля та Крооса під поперечину. Зрештою, фінальний свисток зафіксував перемогу гостей.

Таким чином, Уніон набрав 29 очок і обійшов Айнтрахт у турнірній таблиці, піднявшись на десяту сходинку. Франкфуртці з 28 заліковими балами в активі йдуть прямо за ним.

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Теги
Айнтрахт Франкфурт Айнтрахт Франкфурт Німеччина Уніон Берлін Уніон Берлін Айнтрахт Франкфурт - Уніон Берлін
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