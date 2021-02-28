В рамках 23-го туру Бундесліги Хоффенхайм та Уніон не виявили сильнішого. Звіт про матч читайте на "Футбол 24".

Чемпіонат Німеччини 2020/21, 23-й тур

Уніон Берлін – Хоффенхайм – 1:1

Голи: Крузе, 9 (пен) – Шлоттербек, 29 (автогол)

Майнц – Аугсбург – початок о 16:30

Байєр – Фрайбург – початок о 19:00

Ігрову програму неділі у Бундеслізі відкривав поєдинок Уніон Берлін – Хоффенхайм. Вже на 9-й хвилині Грілліч у власному карному майданчику жорстким підкатом збив з ніг Тріммеля і арбітр призначив одинадцятиметровий, який без особливих проблем реалізував Крузе. У середині тайму Крамаріч майстерно відкрився під діагональ у штрафному суперника та одразу вистрілив по воротах – м'яч рикошетом від Шлоттербека залетів у сітку – 1:1.

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У другому таймі темп гри сповільнився. Обидві команди грали від оборони, не ризикуючи втратити крихку рівновагу. Лише під завісу зустрічі активізувались гості, однак їхні зусилля на результат не повпливали – забитий гол Кадерабека було скасовано після перегляду VAR на предмет офсайду. Зрештою, фінальний свисток зафіксував бойову нічию.

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