Німеччина, Бундесліга, 1-й тур

Борусія М – Хоффенхайм – 3:1

Голи: Бенсебаїні, 42, Тюрам, 71, Ельведі, 78 – Сков, 25

Вилучення: Пош, 19 (Хоффенхайм, друга жовта картка)

Аугсбург – Фрайбург – 0:4

Голи: Грегоріч, 46, Гріфо, 48, Гінтер, 61, Доан, 79

Бохум – Майнц – 1:2

Голи: Штогер, 39 – Онісіво, 27, 77

Вольфсбург – Вердер – 2:2

Голи: Нмеча, 11, Гілявогі, 84 – Фюлькруг, 21, Біттенкур, 23

Уніон Берлін – Герта – 3:1

Голи: Сібачо, 32, Беккер, 50, Кнохе, 55 – Люкебакіо, 85

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Менхенгладбаська Борусія з перших хвилин кинулась на ворота Хоффенхайма. Суперник стартовий натиск витримував на нервах, зриваючи атаки порушеннями правил. Арбітр, однак, вирішив не закривати очі на фоли і вже на 19-й хвилині залишив підопічних Андре Брайтенрайтера у меншості – Пош протягом 4 хвилин заробив два гірчичники і покинув поле. "Жеребці" кинулись дотискати суперника і... пропустили. Все ж на перерву команди пішли за нічийного рахунку – Бенсебаїні перед свистком ефектним ударом через себе замкнув навіс з кутового. В середині другої сорокап'ятихвилинки Тюрам вивів господарів вперед, а за сім хвилин Ельведі поставив крапку у матчі.

Доволі рівний перший тайм між Аугсбургом і Фрайбургом перевернувся з ніг на голову після перерви. Вже на перших секундах другої сорокап'ятихвилинки гості вийшли вперед – Грегоріч головою замкнув навіс у дальній кут. За мить Гріфо зі штрафного подвоїв, закрутивши під поперечину. Ще за трохи розіграш кутового приніс Фрайбургу третій гол – Шаллай виявився найспритнішим на добиванні (однак VAR подарував надію "фуггерам" і гол не зарахували). Іншої думки був Гінтер, який на 61-й хвилині остаточно поклав Аугсбург на лопатки, а згодом Доан з лінії штрафного зробив рахунок розгромним.

Ще до середини першого тайму Бохум міг вести у рахунку з Майнцом – Белль і Ляйч зіграли руками у власному штрафному, однак арбітр двічі проігнорував потенційні фоли. Зрештою "карнавальники" вирішили зробити ставку на кількість ударів – рано чи пізно вона мала перерости в якість. На 26-й хвилині Онісіво головою замкнув навіс від Фернандеса і вивів гостей вперед. Згодом спочатку Штах втратив розкішну нагоду подвоїти – Ріманн виконав сейв, а тоді все той же Онісіво пробив повз стійку. Господарям допомогла помилка Центнера, який не впорався з нескладним пострілом Штегера і другу сорокап'ятихвилинку довелось починати з чистого листа. Фортуна усміхнулась гостям – Онісіво за 15 хвилин до завершення матчу оформив дубль і завоював для Майнца перші три очки.

Справжню битву влаштували Вольфсбург та Вердер. Господарі вийшли вперед вже на початку матчу, однак в середині тайму двічі пропустили протягом трьох хвилин. Гілявогі наприкінці зустрічі вирвав нічию і врятував "вовків" від ганьби у прем'єрному матчі на очах власних уболівальників.

В берлінському дербі Уніон каменя на камені не залишив від Герти. "Залізні" вийшли вперед ще у першому таймі, а по перерві ще двічі поглумилися над "Старою дамою". Зрештою, у підопічних Сандро Шварца практично не було шансів на успіх – Уніон перестріляв Герту за ударами з рахунком 18:7. За 5 хвилин до завершення Люкебакіо підсолодив влучним пострілом гіркоту поразки у надпринциповій дуелі.

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