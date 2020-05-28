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Уніон позбувся форварда через зраду клубних цінностей

18:55 87 Читать на русском
Уніон позбувся форварда через зраду клубних цінностей
Себастіан Польтер / Сайт Уніона

Нападник Себастіан Польтер не зіграє жодного матчу за берлінський Уніон до кінця сезону.

"Одна з фундаментальних цінностей Уніона полягає в тому, що ми формуємо згуртоване співтовариство, в якому виступаємо один за одного та весь наш клуб. Себастіан – єдиний гравець першої команди, який, на жаль, цього не робить.

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Це незрозуміло для нас і вкрай розчаровує. В ці важкі часи безпосереднім завданням є захист згуртованості співробітників клубу і команди, тому ми не ставимо під загрозу наші цілі на полі. Тому ми вирішили, що Себастіан більше не буде частиною нашої команди, це рішення набуває чинності негайно", – заявив президент Уніона Дірк Цінглер в коментарі офіційному сайту клубу.

Преса припускає, що Польтер став єдиним гравцем берлінців, який не погодився на скорочення зарплатні. Екс-форвард молодіжної збірної Німеччини матиме право тренуватися на клубній базі, однак грати до кінця сезону він не буде, після чого стане вільним агентом.

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Теги
Себастіан Польтер Себастіан Польтер Німеччина Уніон Берлін Уніон Берлін
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