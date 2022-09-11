У неділю 6-й тур чемпіонату Німеччини завершували два матчі. Звіт про них читайте на "Футбол 24".

Німеччина, Бундесліга, 6-й тур

Кельн – Уніон Берлін – 0:1

Гол: Хуберс, 4 (аг.)

Нереалізований пенальті: Сібачо, 9 (Уніон)

Вилучення: Кіліан, 81 (Кельн, друга жовта картка)

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У першому матчі дня Кельн приймав Уніон. Долю доволі рівного поєдинку вирішив гол, забитий на самому початку – Хуберс випадково спрямував м'яч у власні ворота. Вже за 5 хвилин берлінці мали подвоювати, але Сібачо з пенальті не зміг переграти голкіпера, пробивши йому прямо у руки.

За трохи Бекер таки забив другий гол "Старої дами", але VAR сигналізував про офсайд. Згодом він же небезпечно пробивав головою, але м'яч прошмигнув повз стійку. Наприкінці матчу Кіліан отримав другу жовту картку і залишив Кельн у меншості, проте на рахунок це не повпливало – "цапи" зазнали першої поразки в сезоні, а Уніон очолив турнірну таблицю, відірвавшись від Баварії на два очки.

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