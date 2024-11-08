Уніон у рамках матчу 10-го туру німецької Бундесліги 2024/25 не зміг перемогти Фрайбург (0:0). Звіт про матч читайте на "Футбол 24".

У доволі рівному матчі Фрайбург був дещо ближчим до перемоги. Саме гості могли відкрити рахунок на 24-й хвилині, заробивши пенальті – втім, Реннов парирував удар Гріфо з "позначки". Цей момент став найкращим для підопічних Юліана Шустера.

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Загалом, обидві команди не змогли награти навіть на один очікуваний гол (без урахування 11-метрового). Забити бодай один реальний так і не вдалося. Фінальний свисток зафіксував нульову нічию – вкрай невигідну для Уніона

Берлінці не змогли піднятись у зону ЛЧ, тримаючись в одному заліковому балі від неї. Фрайбург теж програв стратегічно – колектив залишився в топ-4, однак Байєр та Дортмунд відставють всього на один заліковий бал.

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