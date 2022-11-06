У неділю 13-й тур чемпіонату Німеччини завершували два матчі. Звіт про них читайте на "Футбол 24".

Німеччина, Бундесліга, 13-й тур

Байєр – Уніон – 5:0

Голи: Андріх, 46, Діабі, 56, 58, Гложек, 68, Баккер, 76

Фрайбург – Кельн – 0:0

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У першому матчі дня Байєр познущався над Уніоном. Ще недавній лідер Бундесліги не зміг нічого протиставити відвертому аутсайдеру турнірної таблиці, пропустивши п'ять сухих голів. Побиття розпочалось одразу після другого тайму – Андріх влучно замкнув подачу з кутового. Згодом Діабі протягом двох хвилин оформив дубль. Гложек в середині другого тайму спочатку забив четвертий м'яч "фармацевтів", а потім асистував Баккеру.

Перемога дозволила леверкузенцям покинути підвалити турнірної таблиці і піднятись на чотирнадцяту сходинку (12 очок), берлінці з 26-ма пунктами залишились другими.

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