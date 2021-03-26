Британці закотили у ворота "футбольного карлика" п'ять "сухих" м'ячів. Дубль оформив Домінік Калверт-Льюїн. Він став першим гравцем Евертона, який забив два м'ячі в матчі за Англію після Вейна Руні (2004 рік, матч проти Хорватії).

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Також звітна гра стала знаковою для наставника команди. Гарет Саутгейт досяг позначки у 50 поєдинків на посаді головного тренера команди. Таким чином, він став єдиним, хто зміг провести таку кількість матчів у статусі гравця (57 ігор) і тренера.

Додамо, що наразі Англія випереджає Албанію на вершині турнірної таблиці групи І лише за додатковими показниками, але вже 28 березня матиме шанс стати одноосібним лідером – команди зіграють між собою.

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