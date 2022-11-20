Унікальний гол на чемпіонатах світу у відеоогляді матчу Катар – Еквадор – 0:2
20:53 - Читать на русском
Катар поступився Еквадору в рамках матчу-відкриття ЧС-2022. Дивіться відео голів та огляд поєдинку на "Футбол 24".
Еннер Валенсія 16’
Еннер Валенсія 31’
16’ Еннер Валенсія
31’ Еннер Валенсія
Усі найцікавіші події відбулися ще до перерви. Катар пропустив двічі й по перерві не зумів змінити ситуацію. Вперше господар чемпіонату світу програв матч-відкриття.
Еквадор впевнено переміг Катар у матчі-відкритті ЧС-2022 – історичний дубль Валенсії розбив плітки про "договірняк"
Героєм зустрічі став Еннер Валенсія, який оформив дубль. Спочатку еквадорець реалізував пенальті, а потім замкнув подачу з флангу. До слова, вперше за всю історію чемпіонатів світу дебютний гол турніру забили ударом з 11-метрової позначки.
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