Катар поступився Еквадору в рамках матчу-відкриття ЧС-2022. Дивіться відео голів та огляд поєдинку на "Футбол 24".

Усі найцікавіші події відбулися ще до перерви. Катар пропустив двічі й по перерві не зумів змінити ситуацію. Вперше господар чемпіонату світу програв матч-відкриття.

Еквадор впевнено переміг Катар у матчі-відкритті ЧС-2022 – історичний дубль Валенсії розбив плітки про "договірняк"

Героєм зустрічі став Еннер Валенсія, який оформив дубль. Спочатку еквадорець реалізував пенальті, а потім замкнув подачу з флангу. До слова, вперше за всю історію чемпіонатів світу дебютний гол турніру забили ударом з 11-метрової позначки.