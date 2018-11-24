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Ундер зацікавив Арсенал

14:16 45 Читать на русском
Ундер зацікавив Арсенал
Дженгіз Ундер / Getty Images

Керманич лондонського Арсенала Унаї Емері вражений грою вінгера італійської Роми Дженгіза Ундера та хоче бачити його в складі "канонірів".

Лондонці готові заплатити за турецького атакувального півзахисника 44 млн фунтів, повідомляє Calciomercato.

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Ундер не приховує, що хотів би спробувати власні сили в англійській Прем'єр-лізі. Натомість Унаї Емері збирається підписанням турка завершити перебудову лінії півзахисту Арсенала.

Ще один бажаний для тренерського штабу "канонірів" гравець – хавбек Адріен Рабйо, але за нього доведеться конкурувати з іспанською Барселоною та туринським Ювентусом.

У сезоні 2018/19 Дженгіз Ундер провів 10 матчів у Серії А, в яких забив 1 м'яч і віддав 3 асисти.

Ніколи такого не було – і от знову: чому Арсенал фінішує четвертим у цьому сезоні?

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