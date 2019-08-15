Ундер продовжив контракт з Ромою на 4 роки

Вінгер Роми Дженгіз Ундер залишиться гравцем "вовків" до 2023 року.

Вінгер Роми Дженгіз Ундер продовжив контракт з клубом до 2023 року, інформує твіттер "вовків".

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"Я приїхав до Риму два роки тому, і з кожним днем все більше люблю це місто, кольори клубу та вболівальників команди. Я дійсно щасливий. Дякую керівництву клубу за те, що воно допомогло виконати моє бажання продовжити виступи в складі Роми", – розповів Ундер в коментарі офіційному сайту римлян.

Нагадаємо, Ундер виступає за Рому з 2017 року. Всього на його рахунку 14 голів та 13 результативних передач в 65 матчах.

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