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Ундер може опинитися в Манчестер Сіті

11:40 276 Читать на русском
Ундер може опинитися в Манчестер Сіті
Дженгіз Ундер / AFP

Півзахисник Роми Дженгіз Ундер може продовжити кар'єру на Туманному Альбіоні.

Манчестер Сіті розглядає можливість придбання турецького хавбека Роми Дженгіза Ундера, інформує Sunday Express.

Рома хоче запросити на тренерський місток Конте, але той чекає пропозицій від ПСЖ або Манчестер Юнайтед

Зазначається, що "містяни" готові запропонувати Ундеру контракт з дуже солідними фінансовими умовами, щоб звабити 21-річного футболіста до переїзду в Манчестер.

У послугах Ундера також зацікавлені Челсі, Арсенал та Тоттенхем. Ундер перейшов у Рому влітку 2017 року за 13,4 мільйона євро. Трансфер Дженгіза може коштувати "містянам" близько 50 млн фунтів.

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