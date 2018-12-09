Ундер може опинитися в Манчестер Сіті

Півзахисник Роми Дженгіз Ундер може продовжити кар'єру на Туманному Альбіоні.

Манчестер Сіті розглядає можливість придбання турецького хавбека Роми Дженгіза Ундера, інформує Sunday Express.

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Зазначається, що "містяни" готові запропонувати Ундеру контракт з дуже солідними фінансовими умовами, щоб звабити 21-річного футболіста до переїзду в Манчестер.

У послугах Ундера також зацікавлені Челсі, Арсенал та Тоттенхем. Ундер перейшов у Рому влітку 2017 року за 13,4 мільйона євро. Трансфер Дженгіза може коштувати "містянам" близько 50 млн фунтів.

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