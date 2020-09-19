Перехід атакувального півзахисника італійської Роми Дженгіза Ундера до англійського Лестера загальмувався через дозвіл на роботу в Сполученому Королівстві.

Трансфер 23-річного турка досі не відбувся через бюрократичні проблеми, повідомляє Calciomercato.

Лестер близький до підписання Ундера

Ундер ще 18 вересня успішно пройшов медогляд і був готовий поставити підпис під контрактом із Лестером. Проте, вінгер наразі не отримав дозвіл на працевлаштування на Туманному Альбіоні. За минулі 2 роки Ундер через серію травм провів лише 4 матчі в складі збірної Туреччини. Натомість для отримання робочої візи виконавець повинен узяти участь у мінімум 75 % ігор національної команди.

До слова, Дженгіз Ундер у разі отримання права на роботу в Англії гратиме за "лисиць" на правах оренди. Також Лестер буде зобов'язаний викупити турецького вінгера наступного літа.

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